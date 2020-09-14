Более 2 тысяч «особенных» детей в Томске посещают кружки и творческие студии

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В настоящее время 2 058 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 612 детей-инвалидов, посещают муниципальные учреждения дополнительного образования в Томске. В текущем году в рамках реализации национального проекта «Демография» в учреждениях, подведомственных городскому департаменту образования, велась активная работа по созданию доступной среды, - сообщает пресс-служба мэрии.

Так, в томском «Хобби-центре» появились специальное оборудование для санузлов для маломобильных групп населения, сборно-разборный пандус, круги для контрастной маркировки входов и лестниц, кнопки экстренного вызова персонала. Также учреждение приобрело новое оборудование для занятий детей с ограниченными возможностями здоровья: индукционная переносная петля для слабослышащих детей, тактильно—информационные таблицы. - В Хобби-центре особенные дети посещают направления «Музыка и движение», «Монтессори», «Арттерапия», «Физкультура с элементами каратэ», «Образовательная робототехника», кружок «Рукодельницы» и изостудию, - отмечается в сообщении.

Ознакомиться со списком учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования для детей с ОВЗ и инвалидностью, можно по ссылке