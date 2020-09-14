Водитель иномарки под Томском сбил на обочине пешехода и врезался в ограждение

фото:УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

Авария произошла поздно вечером в пятницу, 12 сентября, около 23 часов 30 минут на улице Богашёвский тракт, 18а. Автомобилем Тойота Виста, под управлением 34летнего водителя, был совершён наезд на пешехода, двигавшегося по обочине дороги.

- По предварительным данным, 22 - летний молодой человек двигался по правой обочине в попутно с автомобилем направлении. После наезда на пешехода, автомобиль продолжил движение и совершил наезд на дорожное ограждение. В результате происшествия пешеход госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Сотрудники Госавтоинспекции просят свидетелей данного происшествия позвонить по телефонам: 795-300, 795-327, либо в ДЧ ГИБДД по телефону: 66-44-22, 66-44-24. Можно обращаться лично по адресу г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, 3 этаж.