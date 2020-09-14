В Томске погибла молодая женщина, выпав из окна 7 этажа

На козырек стоматологической клиники этой многоэтажки вчера выпала 25-летняя томичка. Фото: Из открытых источников

Молодая томичка погибла, выпав в воскресенье из окна жилого дома на пр. Фрунзе, 119 е. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СК) по Томской области.

- Женщине было 25 лет, - уточнили в ведомстве. – Она упала с высоты 7 этажа на козырек расположенной на 1 этаже стоматологической клиники. Эвакуацию тела проводили специалисты поисково-спасательной службы.