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Выборы-2020 в Томске: подведены предварительные итоги голосования по партийным спискам

По единому избирательному округу лидирует «Единая Россия»
Валерия ЗОЛОТУХИНАВалерия ЗОЛОТУХИНА
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Свыше 17 тысяч действительных бюллетеней обработали на избирательных участках Томска 13 сентября.

Свыше 17 тысяч действительных бюллетеней обработали на избирательных участках Томска 13 сентября.

Фото: Из открытых источников

Региональная избирательная комиссия подвела предварительные результаты выборов в Думу города Томска. На данный момент по единому округу лидирует партия "Единая Россия". Об этом сообщает облизбирком.

Напомним, в областном центре вчера, 13 сентября, прошли выборы депутатов нового, VII созыва Думы. Явка избирателей на 18 часов воскресенья составила 16,76 процентов. В голосовании принял участие 62 971 избиратель.

После обработки 80% протоколов, партия "Единая Россия" лидирует и набирает 24,47 % голосов. За КПРФ голоса отдали 17,55 % томичей, за ЛДПР - 14,43 %, за партию "Новые люди" - 15,06 %, 11,21 % голосов у "Справедливой России", 9,17% - у "Яблока", за "Партию роста" проголосовало 5,33 % избирателей в Томске.

На данный момент все партии проходят барьер в 5% и могут получить мандаты в думе.