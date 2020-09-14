Выборы-2020 в Томске: подведены предварительные итоги голосования по партийным спискам

Свыше 17 тысяч действительных бюллетеней обработали на избирательных участках Томска 13 сентября. Фото: Из открытых источников

Региональная избирательная комиссия подвела предварительные результаты выборов в Думу города Томска. На данный момент по единому округу лидирует партия "Единая Россия". Об этом сообщает облизбирком.

Напомним, в областном центре вчера, 13 сентября, прошли выборы депутатов нового, VII созыва Думы. Явка избирателей на 18 часов воскресенья составила 16,76 процентов. В голосовании принял участие 62 971 избиратель.

После обработки 80% протоколов, партия "Единая Россия" лидирует и набирает 24,47 % голосов. За КПРФ голоса отдали 17,55 % томичей, за ЛДПР - 14,43 %, за партию "Новые люди" - 15,06 %, 11,21 % голосов у "Справедливой России", 9,17% - у "Яблока", за "Партию роста" проголосовало 5,33 % избирателей в Томске.

На данный момент все партии проходят барьер в 5% и могут получить мандаты в думе.