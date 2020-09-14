Выборы в думу Томска 2020: опубликованы результаты по одномандатным избирательным округам

Фото: из открытых источников

Городская избирательная комиссия опубликовала предварительные результаты народного волеизъявления по 27 одномандатным округам. Согласно им, на 9 округах победу одержали представители «Единой России». Среди них спикер и депутаты предыдущего VI-го созыва городского парламента: Сергей Панов, Максим Резников, Владимир Самокиш, Илья Леонтьев, Алексей Балановский. Также в думу прошли их однопартийцы: Чингис Акатаев, Диана Смолякова, Антон Иванов, Андрей Федченко.

На втором месте по числу побед в одномандатных округах КПРФ, у коммунистов 6 мандатов. В думу прошли Иван Андреев, Александр Губарь, Ярослав Тюкавкин, Владимир Чолахян, Кирилл Куртуков, Андрей Киселев. На двух одномандатных округах победили представители «Яблока» -Артем Канарев и Евгений Каверзин, также две победы у «Справедливой России» - Инга Первушина и Анжелика Белоусова.

ЛДПР и дебютант нынешней предвыборной кампании , партия «Новые люди» победили каждая на одном округе - депутатами станут Александр Полевечко и Александр Цин- дэ-шань соответственно. Также в состав городской думы прошли шесть самовыдвиженцев, в том числе, двое представителей штаба Алексея Навального – Ксения Фадеева и Андрей Фатеев. Остальные четверо – это Давид Аветян, Евгений Лукьянченко, Максим Забелин, Игорь Лютаев.

Напомним, в городской думе предыдущего VI-го созыва сразу 30 депутатов являлись представителями партии «Единая Россия». В нынешнем составе парламента подавляющего большинства у данной партии уже не будет.