Коронавирус в Томске: + 50 новых случаев заражения

50 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Томской области Фото: Из открытых источников

Сегодня, 13 сентября, в Томской области выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 6 369 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 5 449 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 94 пациента скончались, 2690 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболел 1,063 человек, 18 578 скончались, 876 225 выздоровели.