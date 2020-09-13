Грубых нарушений нет: горизбирком Томска – о голосовании на выборах в Думу 13 сентября

Свыше 7 процентов Ттомичей проголосовали на выборах по данным на 10 часов утра 13 сентября. Фото: Из открытых источников

- Явка на 10 часов утра по городу составила 7,65%. Это нормально, учитывая время суток, - сообщил Виктор Тищенко, председатель избирательной комиссии Томска. – К нам поступают разные обращения. В случаях, когда информация о нарушении подтверждается, его максимально оперативно устраняют. Часто замечания имеют технический характер, либо возникают из-за недопонимания. Грубых нарушений нет.

Напомним, в воскресенье жители Томска выбирают депутатов нового созыва гордумы. Всего их 37: десять по единому избирательному округу (по партийным спискам), 27 - по одномандатным округам. Избирком зарегистрировал на выборы 7 партий и 156 кандидатов-одномандатников. Своих депутатов на выборах выбирают также жители Северска, Александровского, Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Каргасокского, Кожевниковского, Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского, Парабельского, Первомайского, Тегульдетского, Томского, Чаинского, Шегарского районов, Кедрового и Стрежевого.

Дополнительные выборы депутата Законодательной Думы Томской области VI созыва пройдут по одномандатному избирательному округу №20. Будут выбраны и депутаты Совета Высокоярского сельского поселения.