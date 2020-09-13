За бомбоубежища ответят: Томское УФАС оштрафовало на 300 тысяч рублей «дочку» Росатома

В Северске за состоянием бомбоубежищ в домах обязаны следить управляющие компании. Фото: из открытых источников

11 сентября Томское УФАС России назначило административный штраф в размере 300 тыс. руб. компании «Русатом инфраструктурные решения» («дочка» ГК «Росатом»). Официальная формулировка – «за злоупотребление доминирующим положением, повлекшее ущемление прав неопределенного круга лиц».

Поводом к возбуждению дела послужило решение ведомства от 21 ноября 2019 года в отношении АО «ОТЭК» (ныне – АО «Русатом инфраструктурные решения») о признании нарушения ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции».

Этот дивизион «Росатома» имеет статус единой теплоснабжающей организации в Северске. Как пояснили в УФАС, компания нарушила один из пунктов Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах.

В 2018-2019 гг. при составлении актов обследования более 30 бомбоубежищ в закрытом городе АО «ОТЭК» сознательно не учитывало объем тепловой энергии, приходящейся на их отопление. В результате собственник защитных сооружений – администрация ЗАТО Северск – был освобожден от обязанности оплачивать коммунальную услугу. Бремя расходов на отопление убежищ легло на самих жильцов и пользователей помещений.

За подобное нарушение для юридических лиц предусмотрен штраф от 300 тысяч до миллиона рублей. Руководитель Томского УФАС избрал в отношении АО «ОТЭК» минимально возможную сумму.

Однако компания с решением не согласилась, обратившись в Арбитражный суд Томской области, который 7 августа оставил без изменений акты антимонопольного органа. После этого АО «Русатом инфраструктурные решения» подало апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, рассмотрение дела назначено на 8 октября.