Проголосовали досрочно: в Томске проходят выборы депутатов в Думу

В досрочном голосовании в Думу города Томска приняли участие 25,8 тыс. горожан. Фото: Из открытых источников

- Горизбирком подсчитал количество досрочно проголосовавших на выборах депутатов Думы города Томска со 2 по 12 сентября – таким правом воспользовались 6,89% избирателей, что составляет 25 тысяч 842 человека, - сообщил Виктор Тищенко, возглавляющий городскую избирательную комиссию.

Напомним, сегодня томичам предстоит выбрать из 352 зарегистрированных кандидатов 37 депутатов городской Думы VII созыва. В связи с пандемией голосование проходит в течение нескольких дней. Со 2 сентября это можно было сделать в окружных избирательных комиссиях, вечером 9 и 10 сентября – на избирательных участках. А 11, 12 и 13 сентября все 213 участков открыты с 8 до 20 часов. Голосование продолжается. Процедура проходит при соблюдении санитарных норм, действующих в период распространения COVID-19 - каждый избиратель получает при входе на участок маску и может обработать руки антисептиком