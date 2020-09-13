Вышел на связь: пропавший магистрант Томского политехнического университета нашелся в пятницу

Студент ТПУ из Казахстана нашелся в одном из медицинских учреждений Томска. Фото: Из открытых источников

- Пропавший во вторник магистрант Томского политехнического университета вечером в пятницу сам вышел на связь и сказал, что находится в больнице, однако администрация успела обратиться в полицию с заявлением о пропаже человека, - сообщила пресс-служба НИ ТПУ.

Напомним, магистрант Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ из Казахстана ушел из общежития 8 сентября и не появлялся там трое суток. Администрация вуза готовила письмо в УМВД по региону о его пропаже, сообщив о случившемся родителям молодого человека.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что студент был передан медикам сотрудниками полиции. Он находился в ОМВД по Кировскому району Томска.

- Восьмого сентября 2020 года около 20.40 в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Кирова и Красноармейская молодой человек пристает к людям. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, – рассказали представители пресс-службы полиции на своей странице "ВКонтакте".