Клуб «Томь» на выезде сыграет сегодня с самарскими футболистами из «Крыльев Советов»

Томские футболисты играют сегодня с самарской командой "Крылья Советов", матч начнется в 19 часов. Фото: Из открытых источников

- Игроки "Томи" встретятся в Самаре с командой "Крылья Советов" в рамках 9 тура Футбольной национальной лиги ("Олимп-ФНЛ"), - сообщили в клубе. – Матч состоится 13 сентября в 19 часов по томскому времени. В составе судейской бригады Артур Федоров (Петрозаводск), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону). Инспектор - Виктор Лебедев (Санкт-Петербург), делегат – Игорь Крапивко (Московская область).

Напомним, сейчас ФК "Томь" занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы чемпионата, в активе у команды 2 очка. "Крылья Советов" набрали 13 очков и располагаются на 10 месте.