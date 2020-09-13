Погода в Томске 13 сентября 2020: тепло, солнечно, без осадков

Сегодня будет ясный, теплый, погожий день - второй день настоящего Бабьего лета. Наслаждайтесь, томичи! Фото: Из открытых источников

- В Томске днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, - сообщили в региональном Гидрометеоцентре. – Ветер южный 2-7 м/, местами порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +18, +20.

Специалисты добавили, что на территории области также будет преимущественно без осадков, ветер южный 2-7 м/с с порывами до 12 м/с, столбик термометра поднимется до отметки +15, +20 градусов.