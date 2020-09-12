Коронавирус в Томске: + 55 новых случаев заражения

В Томской области количество заболевших коронавирусом стабильно увеличивается Фото: из открытых источников

Сегодня, 12 сентября, в Томской области выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 6 319 подтвержденных случаев.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 057 362 человека, 18 484 скончались, 873 535 выздоровели.

За последние сутки в стране выявлено 5 488 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 119 пациентов скончались, 5 428 выздоровели.