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Администрация Томской области выделила из бюджета 42 млн рублей на проект новых очистных сооружений в Северске

Такое решение принял губернатор Сергей Жвачкин
ИГОРЬ ТЮРИНИГОРЬ ТЮРИН
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Новые очистные сооружения ЗАТО будут оберегать природу от загрязнения

Новые очистные сооружения ЗАТО будут оберегать природу от загрязнения

Фото: из открытых источников

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение выделить 42 млн рублей на разработку проектно-сметной документации на строительство новых очистных сооружений в ЗАТО Северск, сообщает пресс-служба администрации региона.

– Проблема новых очистных сооружений в Северске – одна из самых острых для закрытого города. Пришло время ее решать, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Северск должен получить новые очистные с полной биологической очисткой. Администрация ЗАТО во главе с Николаем Диденко провела большую работу по проектному обоснованию, но, конечно, один город с этой проблемой не справится. Поэтому область подставляет плечо северчанам и берет на себя львиную часть затрат на разработку ПСД.

При этом томский губернатор поручил главе администрации ЗАТО Северск провести конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной документации для городских очистных сооружений уже в 2020 году.

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