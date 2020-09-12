«День тишины»: как и по всей стране, в Томской области предвыборная агитация запрещена с полуночи

Выборы разного уровня 13 сентября 2020 года проходят в 83 субъектах России. Фото: из открытых источников

Сегодня, 12 сентября, во всех регионах России, где проходят выборы, наступил «день тишины». Это означает, что агитация за партии и кандидатов, которая началась за 28 дней до выборов, прекратилась с полуночи субботы. Запрет действует до окончания голосования, то есть до 20 часов по местному времени 13 сентября.

Исключение составляют только ранее размещенные агитационные плакаты и баннеры, однако они должны находиться не менее чем в 50 метрах от избирательных участков.

С 2021 года эти правила несколько изменятся, уточняет Центризбирком. В июле 2020-го российский парламент принял поправки в закон об основных гарантиях избирательных прав, которые позволяют избиркомам в регионах самостоятельно определять, сколько дней у них продлятся выборы – один, два или три. Таким образом, «день тишины» будет объявляться накануне первого дня голосования: если оно трехдневное, то в четверг, если двухдневное – в пятницу.

В этом году голосование трехдневное, однако 11 и 12 сентября формально считаются днями досрочного голосования, поэтому «день тишины» объявлен лишь накануне основной даты выборов – 13 сентября.

Как и в ходе голосования по поправкам в Конституцию, в дополнительные дни бюллетени с голосами избирателей в конце дня помещаются в сейф-пакеты, а вместо стационарных урн используются переносные ящики.

Напомним, в Единый день голосования горожанам предстоит выбрать депутатов Думы Томска VII созыва. Своих представителей выберут также жители Томского района, ЗАТО Северск, Александровского, Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Каргасокского, Кожевниковского, Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского, Парабельского, Первомайского, Тегульдетского, Чаинского и Шегарского районов, городов Кедровый и Стрежевой. Кроме того, пройдут дополнительные выборы депутата областной Думы VI созыва по одномандатному избирательному округу № 20.