В Томске два медучреждения переходят к обычному режиму работы с пациентами

Два медучреждения перешли в обычный формат работы - в регионе стало меньше пациентов с COVID Фото: из открытых источников

МСЧ «Строитель» и больница №2 Томска начинают оказывать плановую медицинскую помощь, организуя работу в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, сообщает портал администрации Томской области.

Так, в больнице №2 возобновили работу неврологическое, гериатрическое и платное отделения. Как сообщил главный врач Евгений Новицкий, для безопасности сотрудников и посетителей в учреждении здесь в два раза увеличен интервал между приемами пациентов.

С 16 июня в этом медучреждении был развернут специализированный дневной стационар на дому для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в легкой форме, не требующих госпитализации. 589 пациентов за это время находились под постоянным наблюдением врачей, были полностью обеспечены необходимыми лекарствами, имели возможность забора анализов на дому. Кроме того, в дежурном терапевтическом стационаре больницы №2 прошли лечение 210 пациентов с пневмониями с отрицательным тестом на СOVID-19.

Медико-санитарная часть «Строитель», ранее перепрофилированная под госпитализацию пациентов с коронавирусной инфекцией, также возвращается к работе в обычном режиме и начинает принимать профильных пациентов.

– Последнего инфицированного пациента мы выписали 4 сентября, – сообщила главный врач МСЧ «Строитель» Лада Малышева. – В больнице завершился заключительный этап дезинфекции помещений.

Первыми здесь примут пациентов сотрудники травматолого-ортопедического отделения. При направлении на госпитализацию, помимо традиционных обследований, всем пациентам будет проведен тест на COVID-19, все поступившие пациенты будут размещаться в отдельных палатах. С 5 октября МСЧ «Строитель» возобновит работу в полном объеме.

С 23 марта в стационар медико-санитарной части «Строитель» госпитализировали пациентов с пневмониями с отрицательным тестом на новую коронавирусную инфекцию, с 17 июня здесь были развернуты койки «красной зоны» для пациентов с COVID-19. За время работы в качестве респираторного госпиталя врачи медицинского учреждения пролечили 689 человек.

При этом прием пациентов старше 65 лет и пациентов с признаками ОРВИ специалисты медсанчасти «Строитель» и больницы №2 Томска будут проводить на дому.