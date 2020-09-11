Руководство Томского политеха обратится в полицию из-за пропажи иностранного студента

Пропал студент Томского политеха Фото: из открытых источников

Как сообщили в Томском политехническом университете, студент второго курса магистратуры вуза не выходит на связь третьи сутки. Молодой человек ушел из общежития вечером 8 сентября, сейчас его местонахождение неизвестно. Занятия последние три дня он не посещал.

Томский политехнический университет готовит письмо в УМВД об отсутствии студента в общежитии и на занятиях. Администрации вуза стало известно о том, что он пропал, 9 сентября. Из общежития студент ушел 8 сентября, сегодня в 19:00 истекают трое суток.

Представитель вуза уточнил, что поиск через одногруппников, соседей по общежитию, друзей и знакомых результатов не дал. В последние дни отклонений в поведении учащегося никто не замечал.

Родители магистранта проинформированы о случившемся, добавили в университете. Молодой человек родом из Казахстана.