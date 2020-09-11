Кампания по кормозаготовкам в Томской области находится на заключительной стадии

В Томской области животные зимой будут сытыми, кормов хватит всем Фото: из открытых источников

Кормозаготовительную кампанию завершают большинство районов Томской области. В среднем животноводческие хозяйства заготовили 30,4 центнера кормов на одну условную голову скота, выполнив план на 94,7 процента, информирует портал администрации региона.

Почти на треть больше, чем планировали, запасли силоса, сена и сенажа в Томском районе. План также перевыполнили сельхозпредприятия Зырянского, Бакчарского, Молчановского, Чаинского и Шегарского районов.

Всего хозяйства и фермеры Томской области заготовили 76,8 тонны зерносенажа (117,5% от плана) и 165,8 тонны сенажа (97%), накосили 80,8 тонн сена (99,3%) и заложили 65 тонн силоса (27,5%).

Уборка зерновых продолжается: на сегодняшний день аграрии региона обработали 63,5% посевов зерновых (104,4 тыс. га), намолотив 280,4 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составляет 26,9 центнера с гектара.