В районе Томской области один пьяный рыбак зарезал другого при дележе улова

Кухонный нож - оружие массового поражения при семейных и дружеских разборках Фото: из открытых источников

Прокуратура Кривошеинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), сообщает сайт прокуратуры Томской области.

По версии следствия, в июле 2020 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего конфликта со своим знакомым взял кухонный нож и нанес им потерпевшему не менее восьми ударов по голове и телу.

От полученных повреждений и обильной кровопотери потерпевший скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

Причиной содеянного явился возникший между обвиняемым и потерпевшим конфликт по поводу дележа жареной рыбы, добытой ими совместно.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Кривошеинский районный суд Томской области.