Центр оценки качества зерна в Томской области поможет аграриям при экспорте продукции

Лаборатория в Томске поможет местным аграриям в битве за покупателя зерна Фото: из открытых источников

На межрегиональной онлайн-конференции по расширению рынков зерна и продукции его переработки в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» достигнута договоренность об открытии в Томской области подразделения лаборатории Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», сообщает портал администрации региона.

– Преодолевая жесткую конкуренцию, томские аграрии экспортируют все больше зерновых культур. За 2018 год из региона экспортировано 12,5 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки на 2,5 миллиона долларов США, за 2019-й – уже 16,3 тысячи тонн на 3,5 миллиона долларов, – сообщил заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр. – Но страны- импортеры выдвигают все более жесткие фитосанитарные требования, которым нужно соответствовать.

Так, в 2019 году остро встала проблема декларирования и сертификации органической продукции: лаборатории региона не имели возможности исследовать зерно на остаточное содержание пестицидов, и хозяйствам приходилось отправлять образцы проб в Новосибирскую и Кемеровскую области, что затягивало сроки получения протокола и увеличивало затраты.

В лаборатории Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», которая откроется в Томской области, можно будет оперативно получать информацию по 646 качественным характеристикам за одну пробу, включая на остаточные пестициды.

– Специалисты алтайского центра более 10 лет сотрудничают с производственной лабораторией «Томских мельниц», взаимодействуют с областной ветеринарной лабораторией, а томские торговые сети отправляют им пробы на содержание глютенов и аллергенов в пищевых продуктах. Поэтому филиалу лаборатории не придется долго адаптироваться к томским условиям, – отметил вице-губернатор Андрей Кнорр.

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» находится в ведении Россельхознадзора и выступает в качестве методического центра, испытательной лаборатории, органа по сертификации в системе сертификации пищевых продуктов, продовольственного сырья и кормов. Учреждение имеет 16 филиалов и 17 испытательных лабораторий в основных зернопроизводящих регионах России, аккредитовано в системах Россельхознадзора, ГОСТ Р и в международной системе GAFTA.