При столкновении на трассе в Томской области иномарки с грузовиком пострадали четверо жителей региона

ФОТО: Пресс-служба УМВД России по Томской области Фото: из открытых источников

Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в ДТП с грузовиком на трассе в Томской области. Авария произошла утром 11 сентября на 12 километре Томск – Каргала – Колпашево, в районе села Тимирязевское, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, женщина-водитель автомобиля Toyota RAV4 при проезде нерегулируемого перекрестка, поворачивая налево с улицы Ленина на улицу Ново-Трактовую, не предоставила преимущество в движении грузовому автомобилю Scania, который двигался по улице Ново-Трактовой, в результате чего произошло столкновение.

Четыре человека из легкового автомобиля, в том числе двое несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение для осмотра

На месте работали сотрудники полиции, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

Очевидцев просят обратиться в ГИБДД по адресу г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, 3 этаж, телефон 66-44-22.