Следователи восстановили хронологию пребывания Навального в Томске и проверили посещенные им места

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Следователи СУ УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу продолжают доследственную проверку, инициированную Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске, сообщает пресс-служба ведомства.

-В ходе проверки сотрудниками транспортной полиции осстановлена хронология пребывания Навального и сопровождавших его лиц в городе Томске и Томской области. Установлены маршрут их передвижения, круг общения, а также места проживания и посещения. «Среди них – гостиница «Xander Hotel» с рестораном «Velvet», съемная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, «Венская кофейня» в аэропорту города Томска», - говорится в сообщении.

Согласно полученным данным, именно в перечисленных местах А.А. Навальный принимал пищу и употреблял напитки, в том числе, вино и алкогольный коктейль.

На сегодняшний день также опрошены 5 из 6 граждан, сопровождавших Навального во время поездки: Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский. В то же время Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений. По данным следствия, 22 августа указанная гражданка вылетела в Германию, в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным. Сейчас ее местонахождение устанавливается.

В настоящее время следователями проводится анализ полученных объяснений, заключений экспертов и других материалов. Также устанавливается местонахождение пассажиров, летевших в одном самолете с Навальным. Принимаются меры к установлению его лечащего врача и медицинской клиники в Москве, где он проходил лечение.

В связи с публикацией в СМИ сообщений о выходе Навального из комы следственное подразделение готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ. Данный запрос будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел Российской Федерации, проводящих проверку по данному факту, и российского эксперта (специалиста) при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным, врачами и экспертами.

Напомним, 20 августа Алексей Навальный после нескольких дней пребывания в Томске, возвращался в Москву. Во время полета ему стало плохо, он потерял сознание, и борт совершил экстренную посадку в Омске. Там политик был госпитализирован в состоянии комы, а 22 августа перевезен в клинику «Шарите» в Берлине. Немецкие медики нашли в его анализах следы отравляющего вещества из группы «Новичок».