Коэффициент распространения COVID-19 в Томской области вырос до 1,13

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На 11 сентября коэффициент распространения новой коронавиурсной инфекции в Томской области составляет 1,13, сообщил в пятницу в своей ежедневной сводке региональный опрештаб. Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 30 сентября включительно. Вчера коэффициент был равен 1,05.

Также в сводке оперштаба сообщается, что за минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 25 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 5 109 человек.

В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 58,4 % мест. В обсерваторах под Томском находятся шесть человек.

Ранее сообщалось,что 11 сентября в регионе была зафиксирована еще одна смерть от коронавиурса , выявлен 61 новый случай заражения.

- Из заболевших COVID-19 за минувшие сутки 26 человек не имеют симптомов заболевания, у 34-х признаки ОРВИ, у одного – пневмония, - отмечается в сообщении оперштаба.