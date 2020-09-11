Коронавирус стал причиной смерти еще одного жителя Томской области

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Сегодня, 11 сентября, стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, заболевшего COVID-19.Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 75 человек.

- Умерший входил в группу риска по возрасту, также течение болезни осложнялось двусторонней полисигментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, полиорганной недостаточностью, рецидивирующей тромбоэмболией легочных артерий. - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом.