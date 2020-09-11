Коронавирус в Томске: + 61 новый случай заражения

Число томичей с диагнозом COVID-19 продолжате расти. Фото: из открытых источников

Сегодня, 11 сентября, в Томской области выявлен 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 6 264 подтвержденных случая.

За последние сутки в стране выявлено 5 505 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 102 пациента скончались, 5 734 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 051 874 человек, 18 365 скончались, 868 107 выздоровели.