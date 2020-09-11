«Защити себя от гриппа»: в первый день работы мобильных комплексов на улицах города прививки поставили свыше 650 томичей

фото: пресс-служба администрации Томской области. Фото: из открытых источников

10 сентября в областном центре стартовала мобильная акция «Защити себя от гриппа» . В ее рамках все желающие горожане могут поставить бесплатную прививку от грипа в передвижных медицинских комплексах, размещенных на улицах и площадях Томска, вблизи крупных торговых центров.

- В первый день акции на семи площадках областного центра, прививку поставили 652 томича. На этих же площадках — площадь Новособорная, у зданий обладминистрации, торговых центров «Лента», «Манеж», «Мегаполис», бассейна «Звездный» и в Северном парке — вакцинация продолжится сегодня,11 сентября, и 12 сентября с 12 до 18 часов, сообщает пресс-служба администрация региона.

Прививки в передвижных медицинских комплексах бесплатно может сделать любой желающий. Вакцинация от гриппа проводится отечественными вакцинами «Совигрипп» и «Флю-М».

Напомним, акция «Защити себя от гриппа» продлится до 3 октября, по специальному графику мобильные комплексы и бригады медиков будут принимать томичей в 11 точках областного центра.

Добавим, по вопросам вакцинации и профилактики гриппа, консультациям по ассортименту в аптеках и цен на медикаменты запущена круглосуточная горячая линия департамента здравоохранения (3822) 516-616 (для жителей Томска), 8-800-350-88-50 (бесплатный звонок с сотовых телефонов для жителей Томской области).