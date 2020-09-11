Найден, жив: на севере Томской области спасли пенсионера, проведшего больше суток на болоте

На протяжении долгих часов полицейские и волонтеры вели поиски пропавшего пенсионера. фото:УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

Вечером, 7 сентября в дежурную часть МО МВД России «Стрежевской» поступило сообщение о том, что на 3-м километре в районе озера Гидронамыв ушел в лес собирать ягоду и не вернулся мужчина, 1938 года рождения.

Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия. Группы, в которые вошли полицейские, сотрудники Администрации города, МЧС, ООО «СТЭС» и волонтеры, направились на место происшествия. Также к поискам была привлечена вертолетная техника.

- Поисковый вертолет направился вглубь лесополосы и во второй половине дня 8 сентября на расстоянии около 7 километров от района поиска обнаружил заблудившегося мужчину, который завяз в болоте и не мог самостоятельно выбраться, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Члены поисковой группы помогли пенсионеру выбраться из болота, ему была оказана первая медицинская помощь. В общей сложности, 82-летний ягодник провел под открытым небом более суток.