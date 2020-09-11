В два клика: томские предприниматели теперь могут быстро и удаленно подключить зарплатное обслуживание

Подключить зарплатное обслуживание теперь можно в два клика,не посещая офис Райффайзенбанка. Фото: из открытых источников

Райффайзенбанк представляет новый сервис в Райффайзен Бизнес Онлайн – возможность удаленного подключения к зарплатному проекту для малого, среднего и крупного бизнеса, имеющего расчетный счет в банке. Теперь предпринимателям не нужно проводить встречу для подписания документов, и от зарплатного обслуживания их отделяет всего два клика на клавиатуре компьютера или смартфона.

Подключить зарплатный проект удаленно можно вне зависимости от численности сотрудников и местонахождения компании. Новый сервис позволяет получить зарплатный проект в 2.5 раза быстрее по сравнению с личной встречей – у клиентов это занимает не более 15 минут. Преимущества нового сервиса особенно оценят представители малого бизнеса, ведь зачастую подключением зарплатного обслуживания занимается сам предприниматель. Теперь он сможет сэкономить свое время, потратив его на развитие собственного бизнеса или отдых. Важные преимущества от Райффайзенбанка получат и работники компаний.

- Для сотрудников, получающих зарплату через наш банк, предусмотрены льготные условия получения банковских продуктов для всего спектра их личных финансовых задач – например, карты уровня Gold с кэшбэком до 1,5%, бесплатные снятия и переводы, а также кредиты на льготных условиях, — рассказал Владимир Лефтерогло, руководитель отдела развития зарплатных проектов Райффайзенбанка. — Теперь смена зарплатного проекта – это не длительная встреча с сотрудником банка и подписание целого пакета бумажных документов, а удобный дистанционный сервис. Мы будем рады, если время, которое клиент раньше тратил на эти шаги, он инвестирует в развитие собственного бизнеса. Сотрудникам же останется только получить карты удобным способом и дождаться зачисления зарплаты”.

Новый сервис будет особенно востребован у клиентов в городах, в которых у Райффайзенбанка нет офисов, но есть большое количество клиентов в сегменте малого, среднего и крупного бизнеса. На сегодняшний день таких городов в России более 300.

Более подробно о зарплатных проектах Райффайзенбанка для бизнеса можно узнать на сайте raif.ru.