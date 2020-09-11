Туман над городом: в Томске из-за погодных условий задерживается вылет и прибытие самолетов

С утра Томск не принимает и не выпускает самолеты из-за густого осеннего тумана. Фото: Из открытых источников

- Все утренние самолеты из Москвы, а также из Екатеринбурга задерживаются сегодня, 11 сентября, на 4-5 часов из-за тумана в Томске. Отправление обратных рейсов также откладывается, - сообщила пресс-служба томского аэропорта. – Причина – плохая видимость из-за тумана.

В аэропорту уточнили, что прибытие самолетов из Москвы и Екатеринбурга задерживается 4-5 часов. Вылет обратных рейсов будет выполняться примерно на 4-6 часов позже, чем значится в расписании.