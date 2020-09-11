В Томской области, как и по всей России, начался Единый день голосования

Сегодня в России еще разрешена предвыборная агитация, суббота 12 сентября объявлена «днем тишины». Фото: из открытых источников

Сегодня, 11 сентября, в российских регионах начался Единый день голосования. Он проходит в особых условиях, на которые повлияла ситуация с коронавирусной инфекцией и изменения в законодательстве о выборах.

Трехдневный избирательный марафон стартовал с Камчатки, где участки открылись в 23.00 четверга по московскому времени. По данным Центризбиркома, всего в 83 регионах РФ с 11 по 13 сентября пройдет более 9 тысяч кампаний разного уровня – от федерального до муниципального.

В рамках федеральной и региональных кампаний голосование будет трехдневным, с 11 по 13 сентября. Такое решение принял Центризбирком России, исходя из соображений удобства и безопасности граждан. Общий подсчет результатов начнется после закрытия участков в 20.00 по местному времени в воскресенье. Сегодня, в пятницу, еще разрешена предвыборная агитация, суббота 12 сентября объявлена «днем тишины».

В Единый день голосования в Томской области в трех городских округах и 16 муниципальных районах пройдут выборы в представительные органы местного самоуправления. Кроме того, предстоит выбрать нового депутата Законодательной Думы региона по 20-му Кетскому избирательному округу, в пяти сельских поселениях выберут местных депутатов, а в Александровском районе – главу поселения.

В областном центре в рамках Единого дня голосования состоятся выборы в Думу города Томска VII созыва. Горожане на 213 избирательных участках выберут 37 депутатов: 10 – по единому избирательному округу, 27 – по одномандатным избирательным округам.

С учетом режима повышенной готовности, который действует на территории Томской области до 30 сентября, на избирательных участках будут приняты все необходимые меры санитарно-эпидемиологической защиты населения.

Помещения участков будут обработаны дезинфицирующими средствами, напоминает пресс-служба мэрии Томска. При голосовании будет соблюдаться социальная дистанция, предполагается обеспечить отдельный вход и выход из помещений, чтобы людские потоки не пересекались. Каждому избирателю на входе в участок будет предложена санитарно-защитная маска и проведена обработка рук антисептиком.

На входе в помещение будет измеряться температура бесконтактным термометром, а в восьми образовательных учреждениях, где расположены избирательные участки, – с помощью стационарных тепловизоров.

Накануне выборов прошли проверки соблюдения санитарных требований безопасности на всех избирательных участков. Кроме того, всем сотрудником избирательных комиссий рекомендовано пройти вакцинацию от гриппа.