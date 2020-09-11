Осторожно, скоропорт: томский Роспотребнадзор запустил «горячую линию» по безопасности мясной и рыбной продукции

Как правильно выбрать безопасные для здоровья мясные и рыбные продукты, томичам расскажут эксперты Роспотребнадзора. Фото: Из открытых источников

- Для обеспечения томичей достоверной информацией, с 11 по 25 сентября специалистами Роспотребнадзора организована «горячая линия» по вопросам качества, срокам годности и безопасности мясной и рыбной продукции, - сообщили в ведомстве. - Жителям разъяснят правила покупки и продажи мясной и рыбной продукции, расскажут об условиях хранения и сроках годности, нормативных требованиях, предъявляемых к ее качеству и безопасности, а также расскажут о том, как правильно составить и куда подать обращение в случае покупки просроченного продукта.

В ведомстве уточнили, что интересующие вопросы можно задать по телефонам "горячей линии": 8 (3822) 550153; 8 (3822) 550156, 8 (3822) 609868 в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00. Отправить обращение в адрес управления Роспотребнадзора по Томской области можно в электронной форме на ufs@70.rospotrebnadzor.ru, почтовым отправлением или принести лично по адресу: пр. Фрунзе, 103а.