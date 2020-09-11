Деньги на ветер: в Томской области застройщица за 3 с лишним года похитила у дольщиков свыше 18,5 млн рублей

Дольщики, пожелавшие жить в новых домах в живописных окрестностях Томска, были обмануты. Им остается ждать, как будет решена судьба злополучного строительства. Фото: Из открытых источников

- Сотрудниками Следственного комитета РФ по Томской области (СК) завершено расследование уголовного дела, возбужденного на основании материалов УЭБиПК регионального УМВД, по обвинению директора двух коммерческих фирм в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), - сообщила пресс-служба СК. - По версии следствия, обвиняемая в декабре 2015 года разместила рекламные объявления в региональных СМИ о продаже квартир в строящемся многоквартирном жилом доме в пос. Ключи в отсутствие у организации собственных денежных средств и материально-технической базы, необходимых для строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного дома.

В ведомстве уточнили: с декабря 2015 года по февраль 2019-го, заведомо зная, что на момент привлечения инвестиций от дольщиков коммерческая организация не имеет возможности строить жилье за счет собственных средств, пойдя на нарушение закона о долевом строительстве, женщина похитила денежные средства граждан, в том числе являющихся участниками федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и до 2020 года», в особо крупном размере на общую сумму более 18,5 миллионов рублей.

Добавим, в настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция по инкриминируемой мошеннице статье – до 10 лет тюремного заключения.