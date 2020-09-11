Детей с ДЦП, синдромом Дауна и другими особенностями в Томске будут обучать по 93 направлениям допобразования

Особенным ребятам для развития творческих способностей педагогами томского Дворца творчества детей и молодежи предлагается 93 образовательных направления. Фото пресс-службы мэрии.

- Во Дворце творчества детей и молодежи Томска завершается набор детей для занятий по программам дополнительного образования в новом учебном году. Уже сформированы группы по 93 обучающим направлениям. С нового учебного года, который стартует во Дворце с 14 сентября, к обучению приступят более 10 тысяч школьников, - сообщили в пресс-службе городской администрации. – Так, в новом учебном году программу «Танцы без границ» освоят дети с нарушением опорно-двигательного аппарата и с ДЦП, дети с нарушением слуха и с синдромом Дауна. Свой красочный мир в программах по рисованию и бисероплетению отразят обучающиеся с ментальными нарушениями и с расстройством аутистического спектра. А судомодельный и авиамодельный клубы уже посещает группа из школы-интерната №15 для детей с нарушениями слуха.

Татьяна Гришаева, директор Дворца творчества детей и молодежи, отметила, что в учреждении в 2019 году была разработана цифровая платформа, на которой уже размещено 120 дистанционных курсов.

- Они доступны для всех желающих - добавила она.