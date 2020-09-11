Бабье лето – 2020 в Томской области: тепло до +27 и солнце

Бабье лето-2020 в Томске будет солнечным, теплым и продлится, по прогнозам синоптиков, неделю. Фото: Из открытых источников

- В Томской области во второй декаде сентября днем воздух будет прогреваться в среднем от +10 до +14 градусов, что выше нормы на 3-4 градуса. Ночью на территории региона ожидается +3, +8, местами заморозки от нуля до -3, днем от +15, +20 до 22-27 градусов тепла, - сообщили в областном Гидрометцентре. - В конце декады возможно небольшое понижение температуры. Вся декада будет солнечная, преимущественно без осадков, но в конце второй десятидневки месяца местами пройдут небольшие дожди.

Синоптики уточнили, что в Томске температура воздуха ночью в первой половине второй декады составит +5, +7 с последующим повышением до +8, +10. Днем в городе ожидается от +16, +18 до 22-24 градусов тепла.