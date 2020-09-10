Пять зеленых зон Томска в 2021 году станут городскими лесами и будут взяты под охрану

Леса вокруг Томска получат новый статус и охрану Фото: из открытых источников

Специалисты департамента дорожной деятельности и благоустройства в 2020 году организуют подготовительные работы по лесоустройству для придания статуса «городские леса» отдельным зеленым зонам Томска. Это позволит защитить лесные массивы от вырубки, застройки, складирования отходов и пр. Статус «городские леса» предполагает возможность заниматься на их территории научно-исследовательской деятельностью и отдыхать, сообщает портал мэрии.

В следующем году новый статус будет присвоен следующим территориям: Сосновый бор, включая пос. Спутник, массивы в окрестностях пос. Кузовлево и Светлого, Апрель, Заварзино, деревни Лоскутово общей площадью свыше 726 Га. В настоящее время официально на кадастровый учет уже поставлен лес в пос. Аникино.

В рамках мероприятий по лесоустройству будут определены объемы существующих насаждений, площади проведенных вырубок, проведена космосъемка, составлены абрисы (ситуационные схемы), собрана информация о том, как изменилась территория за последние годы, в том числе, после лесных палов и пожаров, в результате воздействия вредных организмов и пр. Эти работы выполнит подрядчик городской администрации.

Отметим, в лесных массивах, получивших статус городских лесничеств, невозможна передача земель в частную собственность, вырубка деревьев и строительство капитальных объектов.

Для сведения: согласно паспорту Томска, площадь зеленых насаждений города по итогам 2019 года составила 9 756 гектаров.