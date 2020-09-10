Томский спортсмен завоевал «бронзу» на первенстве России среди юниоров по легкой атлетике

Томские легкоатлеты хорошо показывают себя на федеральных соревнованиях Фото: из открытых источников

Еще один томский спортсмен стал бронзовым призером первенства России среди юниоров по легкой атлетике. Турнир проходит в Челябинске, сообщает сайт областного департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту. Андрей Черепнин завоевал «бронзу» среди юниоров на дистанции «400 метров с барьерами». Тренируется спортсмен под руководством Андрея Михайловского и Елены Соколенко.

Напомним, днем ранее на дистанции 5 тысяч метров в возрастной группе до 23 лет бронзовую медаль завоевал томский атлет Максим Балашов (тренер – Елена Соколенко).

В финале чемпионата выступили также Дмитрий Разумов и Виктория Погребняк. Дмитрий пробежал дистанцию в 400 метров и занял пятое место, а Виктория стала шестой на дистанции «100 метров с барьерами».

Чемпионат и первенство РФ среди юниоров будут проходить до 11 сентября. В последний день соревнований томским спортсменам предстоит пробежать эстафету "4 x 400".