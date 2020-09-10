На севере Томской области полицейские оперативно задержали местного парня, которого подозревают в угоне автомобиля

Запись с видеокамеры предоставлена пресс-службой УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

В дежурную часть МО МВД России «Стрежевской» поступило заявление от местной жительницы об угоне автомобиля, информирует сайт областного управления полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 19-летний стрежевчанин, ранее судимый.

По предварительным данным, подозреваемый, находясь около дома № 402А, расположенного в 4-м микрорайоне города Стрежевого, завладел транспортным средством и отправился кататься, после чего был задержан сотрудниками полиции.

Отделением дознания МО МВД России «Стрежевской» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Автомобиль возвращен законному владельцу. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.