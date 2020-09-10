Талантливые студенты из Томска впервые получили на всероссийском творческом фестивале 8 наград

В Томске учится талантливая и творческая молодежь Фото: из открытых источников

В Ростове-на-Дону прошло награждение лауреатов фестиваля «Российская студенческая весна – весна Победы». Томскую область представляли 33 студента из всех томских вузов, а также колледжей и техникумов. Впервые за всю историю участия в «Российской студенческой весне» томичи получили сразу восемь наград, сообщает портал администрации региона.

Томские студенты стали лауреатами фестиваля в вокальном, танцевальном, театральном и инструментальном направлениях. Так, диплом лауреата I степени в номинации «Электронные инструменты» получил Рустам Фаррух-оглы Гасанов из ТГАСУ.

В номинации «Эстрадный танец. Профильные коллективы» лауреатом III степени стал Театр танца ТГПУ. В номинации «Уличный танец. Непрофильные соло» звание лауреата I степени получил Евгений Куликовских (ТУСУР).

В театральном направлении фестиваля томичи забрали сразу три награды: студентка ТГАСУ Александра Губина названа лауреатом III степени в номинации «Художественное слово», СТЭМ «Амплуа» из ТУСУРа стал лауреатом II степени за эстрадную миниатюру, а коллектив «Медицинский век» (СибГМУ) получил спецприз фестиваля «За поиск форм».

Среди вокалистов на фестивале отмечены дипломами Александр Особа (лауреат III степени в номинации «Эстрадное пение. Соло», НИ ТГУ) и группа Teaky and Del из СибГМУ (лауреат III степени в номинации «Рэп»).

Также дипломы участников конкурса «Весна Победы» получили Анастасия Романова (СибГМУ) и Александр Особа (НИ ТГУ). Победителей в этой номинации не определяли.

Томская делегация отправилась на фестиваль при поддержке Департамента по молодежнои политике, физическои культуре и спорту Томскои области.

Организаторами и учредителями фестиваля в 2020 году выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи, Правительство Ростовской области, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи». Фестиваль входит в платформу «Россия – страна возможностей». В 2021 году «Российская студенческая весна» пройдет в Нижнем Новгороде.