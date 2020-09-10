Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Эксперты: территориальный коэффициент ОСАГО в Томске снизится на 3,75%

Поправки к закону сделают тарифы на автострахование более справедливыми
Антонина ЛенскаяАнтонина Ленская
КомментироватьОставить комментарий
Аккуратные водители надеются, что для них стоимость обязательной автогражданки снизится.

Аккуратные водители надеются, что для них стоимость обязательной автогражданки снизится.

Фото: из открытых источников

Снижение территориального коэффициента по ОСАГО ожидается в более чем 180 населенных пунктах по всей стране. К такому выводу пришли эксперты Российского союза автостраховщиков (РСА), проанализировав проект указания Банка России касательно тарифов на ОСАГО.

Напомним, что 24 августа в силу вступили поправки к закону об ОСАГО, благодаря которым изменились правила тарификации обязательной автогражданского страхования, сделав ее более индивидуализированной. По данным РСА, автолюбители Томска и Омска станут платить меньше на 3,75%. В Кемерове, Красноярске, Новокузнецке, Барнауле, Иркутске и Новосибирске ожидается снижение территориального коэффициента более чем на 4%.

По мнению экспертов, снижение региональных коэффициентов, в первую очередь, снизит нагрузку на систему в целом и будет способствовать уменьшению стоимости полиса, что положительно скажется на настроениях автовладельцев.

Ранее место жительства страхователя играло важную роль в числе факторов, составляющих цену полиса ОСАГО. После вступления в силу поправок стоимость обязательной автогражданки существенно снизится для аккуратных водителей, так что автомобилисты во многом смогут сами влиять на стоимость страховки.

– 24 августа вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, благодаря которым тарифы стали более справедливыми: они будут зависеть от индивидуальных параметров автовладельца, влияющих на степень его аварийности. Напротив, от территории, на которой он проживает, их зависимость снизится, – отметил президент РСА Игорь Юргенс.