Эксперты: территориальный коэффициент ОСАГО в Томске снизится на 3,75%

Аккуратные водители надеются, что для них стоимость обязательной автогражданки снизится. Фото: из открытых источников

Снижение территориального коэффициента по ОСАГО ожидается в более чем 180 населенных пунктах по всей стране. К такому выводу пришли эксперты Российского союза автостраховщиков (РСА), проанализировав проект указания Банка России касательно тарифов на ОСАГО.

Напомним, что 24 августа в силу вступили поправки к закону об ОСАГО, благодаря которым изменились правила тарификации обязательной автогражданского страхования, сделав ее более индивидуализированной. По данным РСА, автолюбители Томска и Омска станут платить меньше на 3,75%. В Кемерове, Красноярске, Новокузнецке, Барнауле, Иркутске и Новосибирске ожидается снижение территориального коэффициента более чем на 4%.

По мнению экспертов, снижение региональных коэффициентов, в первую очередь, снизит нагрузку на систему в целом и будет способствовать уменьшению стоимости полиса, что положительно скажется на настроениях автовладельцев.

Ранее место жительства страхователя играло важную роль в числе факторов, составляющих цену полиса ОСАГО. После вступления в силу поправок стоимость обязательной автогражданки существенно снизится для аккуратных водителей, так что автомобилисты во многом смогут сами влиять на стоимость страховки.

– 24 августа вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, благодаря которым тарифы стали более справедливыми: они будут зависеть от индивидуальных параметров автовладельца, влияющих на степень его аварийности. Напротив, от территории, на которой он проживает, их зависимость снизится, – отметил президент РСА Игорь Юргенс.