Еще 52 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

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За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 52 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 5 084 , - сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

Ранее сообщалось,что сегодня в Томской област ивыявлено 56 новых случаев заражения.

- Среди новых заболевших у 11 человек инфекция протекает бессимптомно, у 22 имеются признаки ОРВИ, у 23 диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 58,6 % мест. В обсерваторах под Томском находятся шесть человек.

Коэффициент распространения инфекции немного понизился и равен 1,05. (вчера был 1,06).

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 30 сентября включительно.