Коронавирус в Томске: + 56 новых случаев заражения

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Сегодня, 10 сентября, в Томской области выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 6 203 подтвержденных случая.

За последние сутки в стране выявлено 5 363 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 128 пациентов скончались, 5 915 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 046 370 человек, 18 263 скончались, 862 373 выздоровели.