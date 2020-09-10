«Дети –цветы жизни»: вместо букетов учителям томичи перечислили свыше 770 тыс. рублей на лечение тяжелобольных ребятишек

Участникам акции вручили в подарок за доброе дело воздушные шары. Фото: из открытых источников

Традиционно в предверии Дня знаний благотворительный фонд им. Алены Петровой проводит акцию «Дети- цветы жизни». В рамках нее родителям школьникам и ребятам предлагается сэкономить на покупке множества букетов для педагогов, а освободившиеся деньги перечислить на оказание помощи юным землякам, страдающих тяжелыми заболеваниями. 10 сентября фонд подвел итоги акции. В этом году ее участниками стали 118 классов из более чем 60 школ Томска и Томской области.

- В этом году мы очень волновались перед запуском акции. Однако, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, мы получили большой отклик от родителей и школьников. К акции присоединились как те, кто ежегодно учувствует, так и новые классы. Общими усилиями нам удалось собрать 770 042 рубля, - говорится в сообщении на сайте благотворительной организации.

Как отмечает руководитель фонда Елена Петрова, все поступившие средства будут направлены на реабилитационную помощь семьям с детьми с тяжелыми заболеваниями: на покупку учебных и методических материалов, а также на оплату занятий со специалистами РЦ «Алёнка».