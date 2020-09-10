Иномарка в Томске сбила 14-летнюю девочку на пешеходной «зебре»

фото: УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

Вчера днем, около 13 часов 50 минут, в районе дома № 33 по улице Косарева, автомобиль Daewoo Nexia сбил девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате наезда 14-летняя пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, -сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться свидетелей данного дорожно-транспортного происшествия по телефонам: 795-300, 795-327, либо в ДЧ ГИБДД по телефонам: 66-44-22, 66-44-24