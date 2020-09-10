Власти: банк вакансий Томской области пополнили почти 700 новых рабочих мест

После снятия карантина спрос на продавцов и официантов вырос на четверть. Фото: из открытых источников

База вакансий службы занятости Томской области пополнилась на 690 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба обладминистрации. Большинство из них открыты в обрабатывающей промышленности и ритейле.

В целом соискателям доступно 12 715 вакансий, в том числе более 800 – в сельском хозяйстве, почти 2 000 – на обрабатывающих производствах. Также работодателям требуются операторы автоматических линий (100 вакансий), бухгалтеры (105) и инженеры различных направлений (400).

Специалисты центров занятости ежедневно формируют дайджесты «горящих» вакансий, которые публикуются на интернет-порталах, в СМИ и соцсетях. «Чтобы оперативно пополнять банк вакансий, наши сотрудники ведут постоянный мониторинг ситуации параллельно с поэтапным снятием ограничений из-за коронавируса. Это дает возможность максимально оперативно реагировать на появление новых вакансий. Так, после снятия ограничений в общепите и ритейле в два раза вырос спрос на поваров, на 25% – на официантов, продавцов, а также менеджеров зала», – привела статистику начальник областного департамента труда и занятости Светлана Грузных.

Региональный банк вакансий содержит актуальную информацию о свободных рабочих местах и ежедневно обновляется, подчеркивают в профильном департаменте. Все данные доступны в единой базе на порталах Работа в России и rabota.tomsk.ru.