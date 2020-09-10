79 квартир в Томске получили с начала года выпускники детских домов

С начала года 79 выросших детей-сирот стали обладателями собственного жилья. Фото: из открытых источников

С начала года выпускники томских детских домов, претендующие по решению суда на получение благоустроенного жилья, получили ключи от 79 новых квартир. В августе фактическим исполнением в УФССП России по Томской области окончено 35 исполнительных производств данной категории, сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов.

- Квартиры приобретены администрацией города Томска посредством электронных аукционов. Все взыскатели, получившие жилье в сентябре, будут жить в новом доме в поселке Степановка на улице Энергетиков, 15. С новоселами мэрия уже заключила договоры социального найма жилого помещения. Площадь каждой квартиры, согласно нормативам – не менее 25 кв.м., - отмечается в сообщении.

До начала октября планируется заключить еще 30 договоров, после чего данные исполнительные производства также будут окончены фактическим исполнением.