Вылет и прилет московских рейсов задержан из-за тумана вблизи аэропорта Томск

Задержки рейсов из-за осенних туманов происходят довольно часто. Фото: из открытых источников

Прибытие трех утренних авиарейсов из Москвы в Томск задерживается из-за метеоусловий, с опозданием самолеты вылетят и в обратный путь. Информация о задержке появилась на онлайн- табло томского аэропорта, подтвердили ее и представители справочной службы «воздушной гавани» региона.

Так, согласно онлайн-табло томского аэропорта, рейс авиакомпании "Аэрофлот" должен был приземлиться в 07:20 и вылететь в 8.20. Однако, он прибыл только в 9.36 и вылетит в 10.50.

Рейс авиакомпании S7 Airlines должен был прибыть из столицы в 6.20, сейчас расчетное время его прилета - 12:30. Вылет запланирован на 13.30 вместо 7.20. Борт авиакомпании Ural Airlines вместо 06:30 прибудет в 10:00, и отправится в обратный путь в 11. 30.

Утренний туман, который стал причиной нарушения расписания, по словам сотрудников справочной службы аэропорта, уже начинает рассеиваться.