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Экономика

Таких ставок ещё не было: сибиряки могут рефинансировать кредиты по ставке от 4,9% годовых

Объединить свои кредиты, уменьшить ежемесячный платеж и получить дополнительную сумму на любые цели предлагает Банк «Левобережный».
Алиса СелезневаАлиса Селезнева
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Банк "Левобережный" предлагает сибирякам рефинансирование кредитов по сниженной ставке.

Банк "Левобережный" предлагает сибирякам рефинансирование кредитов по сниженной ставке.

Фото: Предоставлено пресс-службой Банка «Левобережный» (ПАО).

Подать заявку на рефинансирование жители Сибири могут с 1 сентября по 31 октября 2020.

Воспользуйтесь акцией «Ваша ставка!» и получите кредит на рефинансирование по сниженной ставке от 4,9% годовых*.

Предложение актуально для всех, у кого есть потребительские кредиты в других банках. При необходимости их можно объединить и рефинансировать по выгодной ставке. Участие в акции позволит не только сократить ваши ежемесячные расходы, но и существенно сэкономить время, ведь вносить платежи в разные дни и в разные банки больше не придется. Более того, для удобства клиентов Банк «Левобережный» предоставляет услугу выбора даты платежа.

Предоставлено пресс-службой Банка «Левобережный» (ПАО).

Предоставлено пресс-службой Банка «Левобережный» (ПАО).

Фото: Предоставлено пресс-службой Банка «Левобережный» (ПАО).

Общий размер кредита можно увеличить до 3 млн рублей и направить дополнительные средства на покупку любых товаров и услуг. Максимальный срок кредитования – 5 лет.

Подать заявку на рефинансирование кредита можно прямо сейчас на сайте Банка. Подробную информацию уточняйте в офисах и единой справочной службе Банка «Левобережный»: 8-800-3333-555.

Адреса офисов в Томской области:

г. Томск, ул. Совпартшкольный переулок, 13 и Иркутский тракт, 26;

г. Асино, ул. Советская, 30.

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343 от 18 августа 2015 г.

Предоставлено Банком "Левобережный"

Предоставлено Банком "Левобережный"

Фото: из открытых источников

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