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С 10 сентября томичи могут поставить прививки от гриппа в передвижных медицинских комплексах

В Томской области стартует мобильная акция «Защити себя от гриппа»
ИГОРЬ ТЮРИНИГОРЬ ТЮРИН
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Стартовала акция по бесплатной вакцинации томичей от гриппа

Стартовала акция по бесплатной вакцинации томичей от гриппа

Фото: из открытых источников

Первые семь площадок мобильной акции «Защити себя от гриппа» будут работать в Томске 10, 11 и 12 сентября с 12 до 18 часов, информирует портал областной администрации.

Акция продлится до 3 октября, по специальному графику она будут организована в 11 точках областного центра.

В передвижных медицинских комплексах бесплатно привиться от гриппа сможет любой желающий. Вакцинация от гриппа проводится отечественными вакцинами «Совигрипп» и «Флю-М». Предварительно каждого пациента осмотрит врач.

– В этом году вакцинация от гриппа имеет особое значение: в период распространения коронавирусной инфекции она поможет уберечься от вероятности перекрестного инфицирования, – подчеркнул глава облздрава Сергей Дмитриев.

Он уточнил, что прививку от гриппа оптимально сделать до начала сезонного подъема заболеваемости, чтобы организм мог полностью сформировать устойчивый иммунитет.

В рамках акции мобильные комплексы будут развернуты на площади Новособорной, перед зданиями администрации Томской области, спортивной базы «Политехник», центра водных видов спорта «Звездный», торговых центров «Изумрудный город», «МираМикс», «Мегаполис», «Манеж» и «Лента», а также в микрорайонах «Южные ворота» и «Северный парк».

График работы мобильных бригад

Здоровье в Томске