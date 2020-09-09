Пост главного тренера футбольной команды «Томь» власть региона предлагает Александру Кержакову

Александр Кержаков как новый наставник томских футболистов? Фото: из открытых источников

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, являющийся президентом футбольного клуба «Томь», предложил пост главного тренера томской футбольной команды Александру Кержакову, старшему тренеру юношеской сборной России, сообщает пресс-служба администрации региона.

Ранее сообщалось, что "Томь" расторгла контракт с главным тренером команды Василием Баскаковым. Исполняющим обязанности главного тренера сейчас назначен экс-футболист "Томи" Виктор Себелев.

– Болельщики знают Александра Кержакова как одного из лучших бомбардиров российского футбола, как тренера юношеской сборной страны, – сказал губернатор Томской области, президент ФК «Томь» Сергей Жвачкин. – Сегодня его мечта – стать футбольным тренером, пройдя все ступени тренерского мастерства. Такая жизненная позиция мне импонирует и подходит нашей «Томи».

Глава региона подчеркнул, что обсудил вопрос кандидатуры главного тренера с руководителем ПАО «Газпром нефть» (компания является генеральным спонсором ФК «Томь»), президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым.

Сегодня, 9 сентября, глава региона поздравил с днем рождения экс-наставника томских футболистов Василия Баскакова, поблагодарив его за годы работы с командой.

– Я благодарен Василию Владимировичу за работу и преданность томскому футболу. Он многое сделал для команды. Но спорт есть спорт, и приходит время новых задач, наставников и импульсов, – отметил Сергей Жвачкин, поручив проработать вопрос о дальнейшем трудоустройстве Василия Баскакова.

Александр Анатольевич Кержаков родился в 1982 году в Ленинградской области. Заслуженный мастер спорта России (2007), лучший бомбардир в истории российского футбола (233 гола), лучший бомбардир в истории «Зенита» (161 гол) и сборной России (30 голов). Выступал за клубы «Зенит» (дважды), московское «Динамо», испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих». Тренерскую карьеру начал в 2017 году в качестве координатора юношеских команд «Зенита». В 2018-м назначен старшим тренером юношеской сборной России (до 17 лет).