Путешественник из Томска на отечественном велосипеде за рекордное время покорил «Саянское кольцо»

Дороги Восточной Сибири покорились томичу-велосипедисту Фото: из открытых источников

Член Томского отделения Русского географического общества Егор Ковальчук поставил рекорд трассы, проехав на отечественном велосипеде этнографический маршрут «Саянское кольцо» за максимально короткий промежуток времени, сообщает портал администрации региона.

Ему понадобилось 78 часов 50 минут, чтобы преодолеть 1200 км, проходящие через Саянские горы и три региона России: Хакасию, Тыву и Красноярский край. Для сравнения – среднее время прохождения маршрута туристами на велосипеде занимает около 14 дней.

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Томичу покорились бескрайние просторы Фото: из открытых источников

Совместно с производителем велосипеда марки Stels Егор Ковальчук планирует отправить заявку в Книгу рекордов России.